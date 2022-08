Barcelona corre risco de perder dois reforços... a custo zero

O defeso do Barcelona está a ser uma verdadeira novela. Para lá de terem passado de clube sem dinheiro a um dos mais investidores do mercado (mercê da antecipação de várias verbas), os catalães estão agora numa situação insólita, já que podem ver dois dos reforços que garantiram nesta janela deixarem o clube antes mesmo de... se estrearem oficialmente.Os jogadores em causa são Andreas Christensen e Franck Kessie, futebolistas que chegaram ao clube a custo zero, depois dos vínculos com Chelsea e a AC Milan terem chegado ao final. Ora, tal como chegaram a custo zero, também podem partir na mesma situação, segundo adianta a ESPN. De acordo com a emissora, por ainda não terem sido inscritos, ambos têm a possibilidade de exercer uma cláusula que lhes permite sair sem qualquer compensação caso esse mesmo registo não seja feito a tempo do duelo com Rayo Vallecano (sábado). Ainda assim, esclarece a mesma fonte, por agora não há indicações de que tal venha a suceder. Pelo menos não para já.Além deste duo, Robert Lewandowski, Raphinha e Jules Koundé também ainda não foram inscritos na Liga, mas as suas situações são diferentes, pois as contratações fizeram-se mediante transferência proveniente de outro clube e não haverá nos contratos qualquer cláusula que permita a rescisão. Por outro lado, além dos cinco reforços, o Barcelona ainda não conseguiu também registar as renovações contratuais de Sergi Roberto de Ousmane Dembelé.Esta situação de incerteza deve-se ao facto do clube catalão não ter um balanço financeiro positivo, algo necessário para o registo de novos jogadores e novos contratos. Tudo dependerá de eventuais encaixe futuros, sempre através das chamadas 'palancas', injeções de capital através de verbas antecipadas.