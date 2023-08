Barcelona define Bernardo Silva como "prioridade absoluta"

Com a saída de Ousmane Dembélé praticamente fechada, o Barcelona está no mercado em busca de um novo jogador de referência para o ataque e, segundo o 'Mundo Deportivo', o alvo está definido e como "prioridade absoluta": Bernardo Silva.De acordo com o referido jornal, o médio português do Man. City, de 28 anos, é o grande desejado por Xavi e a operação já estará mesmo em marcha, depois de Joan Laporta, Mateu Alemany e Deco terem também concordado nesta investida. A prioridade é de tal forma total que, segundo o 'MD', todos os outros temas de mercado foram colocados em segundo plano.O jornal catalão assume que a contratação não será fácil, especialmente pelo facto de Pep Guardiola ver em Bernardo Silva um jogador imprescindível, mas a verdade é que os culé jogam também com a vontade do jogador, que nunca escondeu apreciar bastante o clube de Camp Nou.Bernardo Silva, refira-se, tem contrato até 2025 e está avaliado em 80 milhões de euros.