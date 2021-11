Barcelona desmente acordo por Xavi: ninguém paga e está instalada a confusão

O Al Sadd emitiu esta sexta-feira um comunicado a dar nota da saída de Xavi para o Barcelona , mediante o pagamento da cláusula de rescisão, mas na Catalunha ninguém confirma o acordo e o clube espanhol não oficializou a chegada do treinador.Segundo o 'Mundo Deportivo', que cita uma fonte culé, os blaugrana não querem pagar os 5 milhões de euros exigidos pelo clube do Qatar - que constam no contrato de Xavi, válido até 2023 - e terão ficado mesmo incomodados com o comunicado do Al Sadd.Interpretam-no como uma medida de pressão sobre os enviados do Barcelona a Doha, Rafa Yuste e Mateu Alemany, que estão na cidade a negociar a desvinculação e a contratação do treinador.Xavi é o técnico pretendido pelo Barcelona para ocupar o lugar de Ronald Koeman, despedido depois do empate com o Alavés.