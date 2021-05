Barcelona deve oficializar Sergio Agüero depois da final da Champions

O jornal 'Mundo Deportivo' avança este sábado que a negociação do Barcelona com Sergio Agüero está praticamente fechada e que a contratação do avançado argentino do Manchester City poderá ser oficializada pelos blaugrana já depois da final da Champions, que se disputa a 29 deste mês, no Estádio do Dragão.





O jogador, de 32 anos, não renovou com os citizens e vai deixar o clube inglês no final da época, a custo zero.A final da Champions, diante do Chelsea, vai ser o seu último jogo pela equipa de Pep Guardiola. O contrato termina a 30 de junho.Trata-se da primeira contratação para 2021/22 de Joan Laporta. O clube, segundo o jornal catalão, teve em conta a sua qualidade e experiência ao mais alto nível, recheada de êxitos na Premier League, na LaLiga e na seleção argentina.