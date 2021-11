Barcelona disposto a oferecer 'prenda' de 40 milhões a Xavi: jovem goleador na mira

Karim Adeyemi tem estado em bom plano esta época no Salzburgo, emblema pelo qual apontou 15 golos e fez duas assistências nos 22 jogos já realizados, e, segundo o site alemão 'Sport1', é um desejo de Xavi Hernández para reforçar o Barcelona para a próxima temporada.A mesma fonte dá conta de que o clube espanhol está disposto a oferecer 40 milhões de euros ao emblema austríaco ao longo desta semana, a fim de garantir a contratação do avançado alemão de 19 anos.Contudo, o Barcelona não está sozinho na corrida a Adeyemi e, de acordo com o 'Sport1', o Borussia Dortmund continua a ser o principal favorito a assegurar o internacional germânico. O adversário do Sporting na Liga dos Campeões ofereceu apenas 35 M€ ao Salzburgo, mas já convenceu o jogador a mudar-se para o Signal Iduna Park, devido à aposta que o emblema de Dortmund é conhecido por fazer nos jovens talentos. Para além disso, Adeyemi iria auferir três milhões de euros por ano, num contrato válido por cinco temporadas.