Barcelona diz que contrato de Frenkie de Jong é ilegal e ameaça médio com ação na justiça

O 'The Athletic' dá conta, esta segunda-feira, de uma carta enviada pelo Barcelona ao médio Frenkie de Jong e aos seus advogados, a avisar que o atual contrato do holandês - aprovado pela antiga direção dos catalães, presidida por Bartomeu - é ilegal e a ameaçar uma ação em tribunal caso o jogador rejeite voltar aos números do antigo vínculo, assinado em 2019, quando chegou à formação blaugrana.A ideia, segundo a mesma fonte, passaria por anular a renovação de contrato que De Jong acordou em outubro de 2020, altura em que estendeu o seu vínculo ao Barcelona até 2026 em troca de uma redução salarial nas duas temporadas passadas, 2020/21 e 2021/22.O contrato atual implica ainda que o centrocampista volte a auferir valores mais altos em 2022/23 - 15,2 milhões de euros - e 2023/24 - 18,3 M€.O 'The Athletic' refere que a carta em questão chegou às mãos dos representantes de De Jong a 15 de julho, precisamente no dia em que o médio rejeitou a primeira proposta do Manchester United De resto, os advogados do jogador consideram inaceitável o facto de este estar a ser pressionado para sair do clube, uma vez que o seu desejo é permanecer na Catalunha.