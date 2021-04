Barcelona diz que "seria um erro histórico" recusar entrada na Superliga

O Barcelona emitiu esta quinta-feira um comunicado oficial no qual explica as razões que levaram o clube a ser um dos fundadores da Superliga Europeia. Na nota, os catalães não apontam à desistência da competição e esclarecem que "seria um erro histórico" recusar a entrada na Superliga.





"O Barcelona partilha a opinião da maioria dos grandes clubes de futebol europeus, e ainda mais dado o atual clima socioeconómico, de que são necessárias reformas estruturais para garantir a sustentabilidade financeira e a viabilidade do futebol mundial, melhorando o produto que é oferecido aos adeptos de todo o mundo e consolidando e até aumentando a base de adeptos em que se sustenta este desporto, que é o seu esteio e maior força.Neste contexto, o Conselho de Administração do Barcelona acolheu, com urgência imediata, a oferta de fazer parte, como membro fundador, da Superliga, competição destinado a melhorar a qualidade e atratividade do produto oferecido aos adeptos do futebol e, ao mesmo tempo, e como um dos princípios mais inalienáveis ??do Barcelona, ??procurar novas fórmulas de solidariedade para com a família do futebol.A decisão foi tomada com a convicção de que teria sido um erro histórico recusar a oportunidade de fazer parte deste projeto como um de seus membros fundadores. Como um dos maiores clubes desportivos do mundo, a nossa intenção será estar sempre na vanguarda, sendo esta uma parte indispensável da identidade do clube e do seu espírito desportivo, social e institucional.Em qualquer caso, o Barcelona, ??como um clube que sempre foi e sempre será propriedade de cada um dos seus membros, reservou-se expressamente o direito de submeter tal decisão importante à aprovação final dos seus órgãos sociais competentes após um cuidado e necessário estudo da proposta.2.- Dada a reação pública que o referido projeto gerou em muitos e vários âmbitos, não há dúvida de que o Barcelona reconhece que é necessária uma análise muito mais aprofundada das razões que causaram esta reação, a fim de reconsiderar, se necessário, a proposta originalmente formulada e resolver todas essas questões, sempre para o bem do interesse geral do mundo do futebol. Essa análise aprofundada requer tempo e a compostura necessária para evitar qualquer ação precipitada.Consideramos igualmente importante destacar o facto objetivo de um Tribunal de Justiça já ter concedido a tutela judicial urgente solicitada, confirmando assim o direito de iniciativa dos clubes fundadores do projeto Superliga. A este respeito, o Barcelona considera que seria impróprio que o necessário processo de reflexão e debate se estabelecesse sob critérios de pressões e intimidações injustificadas.Apesar de estar perfeitamente ciente da importância e do interesse suscitado por esta matéria, bem como da necessidade de agir sempre com a máxima transparência, o Barcelona agirá em todos os momentos com a devida prudência e pede a máxima compreensão, respeito e acima de tudo paciência entre os torcedores do Barcelona e a opinião pública em geral."