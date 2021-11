Barcelona e Koeman chegam a acordo: os milhões que o holandês tem a receber até ao fim do ano

A imprensa da Catalunha revela esta sexta-feira que o Barcelona e os advogados de Ronald Koeman chegaram a acordo relativamente ao valor que o clube tem a pagar pelo despedimento do treinador. O técnico holandês e os seus adjuntos, Alfred Schreuder e Kenrik Larsson, vão receber até ao final de 2021 tudo o que tinham a auferir até junho do próximo ano.Koeman foi despedido no final de outubro, depois da derrota com o Rayo Vallecano. O técnico holandês, que tinha deixado a seleção do seu país para assumir o comando técnico dos blaugrana, considerou ter sido "muito maltratado por Laporta e desprestigiado" pela cúpula do clube, segundo escreve o jornal Sport.O mesmo jornal avança que o Barcelona não quis negociar a forma de pagamento nem os prazos, comprometendo-se a pagar até 31 de dezembro 10 milhões de euros devidos a Koeman pelo seu contrato completo.Recorde-se que entretanto o Barça contratou Xavi Hernández para comandar a equipa.