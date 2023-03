Barcelona e Rosalía lançam camisola exclusiva para o 'El Clásico': preços podem chegar aos 2 mil euros

O Barcelona comunicou esta quarta-feira que já estão disponíveis para compra as novas camisolas exclusivas para o duelo do próximo domingo, frente ao eterno rival Real Madrid, em jogo a contar para a 26.ª jornada do campeonato espanhol.

O equipamento exclusivo tem como principal figura a cantora espanhola Rosalía, a segunda artista que serve de promoção ao clube espanhol desde que chegou a acordo com a plataforma de streaming Spotify.

A camisola, que também será utilizada pela equipa feminina do Barcelona no clássico com o Real Madrid, a 26 de março, será uma espécie de celebração ao álbum "Motomami", um sucesso mundial, que foi lançado há sensivelmente um ano. Os preços variam entre os 399 e os 1.399 euros.

Recorde-se que é a segunda vez que o Barcelona lança uma edição especial e muito limitada do seu equipamento. O primeiro artista a dar rosto a esta colaboração Barcelona-Spotify foi o rapper Drake.