Barcelona em crise pode lançar-se na corrida por Haaland: saiba de onde vêm os milhões

O jornal catalão 'Sport' avança esta terça-feira que o Barcelona pode efetivamente entrar na corrida por Erling Haaland no próximo verão. O avançado norueguês do Borussia Dortmund é um dos jogadores mais cobiçados no futebol europeu e o seu elevado cartel afastava-o, à partida, de um Barcelona que se debate com graves problemas financeiros, ao ponto de ter deixado escapar Messi, a sua estrela mais cintilante. Mas os blaugrana podem ter uma ajuda 'extra'...





Entre o valor da transferência, comissões e salários serão necessários muitos milhões levar a cabo este negócio. Mas, segundo o jornal, o Barcelona recebeu propostas de vários fundos de investimento dispostos a ajudar financeiramente na contratação do norueguês.Só que o problema não se coloca apenas ao nível da transferência, pois o Barcelona podia não dispor de um limite salarial que lhe permitisse pagar o elevado vencimento que o futebolista certamente conta receber no clube para onde se mudar.Trata-se de uma operação de alto risco para qualquer clube, mas o 'Sport' recorda que o Barcelona não fez contratações certeiras nos últimos anos, acabando por pagar elevados salários a jogadores que não renderam em campo e que por isso colocaram em risco as finanças dos blaugrana.E será que o projeto desportivo do Barcelona seria suficiente para convencer o goleador norueguês? Contrariamente ao que sucederia em clubes como Manchester City, PSG ou Real Madrid, na Catalunha Haaland seria a estrela da companhia...Joan Laporta, recorde-se, encontrou-se com o pai e empresário de Haaland pouco depois de tomar posse como presidente do Barcelona. Mas depois o líder do clube espanhol deixou claro que a prioridade do seu mandato será o equilíbrio das contas.