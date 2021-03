Barcelona emite comunicado após as buscas

O Barcelona emitiu esta segunda-feira um comunicado, na sequência das buscas que a polícia da Catalunha levou a cabo nas suas instalações esta manhã, no âmbito do 'Barçagate'. O clube diz que colaborou com a justiça e entregou todos os documentos requeridos.





"No que toca ao à entrada e buscas por parte da polícia da Catalunha esta manhã nos escritórios em Camp Nou, por ordem do Tribunal de Instrução nº 13 de Barcelona, que está encarregue do caso da monitorização das redes sociais, o Barcelona ofereceu toda a colaboração às autoridades legais e policiais, no sentido de ajudar a clarificar os factos que estão a ser alvo de investigação.A informação e documentação requeridas pelas autoridades dizem apenas respeito a este caso.O Barcelona expressa o seu respeito pelo processo judicial em curso e pelo princípio da presunção de inocência de todos os que foram afetados nesta investigação."