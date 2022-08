Barcelona encaixa 100 milhões e já pode inscrever reforços: Xavi respira de alívio

O Barcelona conseguiu concluir a venda dos 24,5 por cento da Barça Studios por 100 milhões de euros e vai poder, assim, inscrever os reforços na LaLiga, a tempo de participarem amanhã no jogo da primeira jornada, em casa, diante do Rayo Vallecano.Xavi respira de alívio, pois até há poucas horas não sabia se podia contar Lewandowski, Koundé, Kessie, Christensen e Raphinha, além de Dembélé e Sergi Roberto, que renovaram contrato.O Barcelona estava em contrarrelógio, a ponto de o presidente Joan Laporta ter interrompido ontem as férias para promover uma reunião de emergência com o núcleo duro dos blaugrana, de modo a encontrar soluções.A imprensa espanhola revela que o clube mandou toda a documentação para a LaLiga esta manhã e que o organismo está a analisar os documentos, em princípio a tempo de permitir a inscrição dos futebolistas em causa.