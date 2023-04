O 'Mundo Deportivo' avança, esta quinta-feira, que o Barcelona irá encerrar a Barça TV no dia 30 de junho - data em que termina o contrato com a operadora Telefónica -, numa tentativa de ajudar a equilibrar as contas do clube e ajustar-se ao fairplay financeiro que a LaLiga exige.Segundo a mesma fonte, esta decisão afetará 150 trabalhadores, que poderão vir a ser despedidos.A Barça TV, refere a mesma publicação, gerou perdas na ordem dos 13 milhões de euros por ano ao longo dos últimos anos, valor que se tornou insustentável para a formação catalã. O plano passa agora por manter as emissões atuais com recurso ao Barça Studios, através de uma plataforma de streaming que contará com apenas 14 funcionários.Refira-se ainda que os trabalhadores da Barça TV, que realizou a sua primeira emissão em 1999, já haviam protestado no passado, pedindo melhores condições de trabalho.