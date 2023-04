Barcelona esclarece incidente com adepto do At. Madrid e bandeira de Espanha

O Barcelona emitiu, esta segunda-feira, um comunicado a explicar o incidente a envolver um adepto do Atlético Madrid , durante o encontro de ontem, que terminou com vitória dos catalães (1-0) . No episódio em questão, um fã dos colchoneros tapou um painel publicitário de Camp Nou com uma bandeira de Espanha que tinha o símbolo do clube por cima, gesto que indignou um apoiante do Barça. O momento, de resto, gerou um confronto físico entre ambos."Antes da segurança privada chegar ali, um adepto retirou a bandeira e colocou-a novamente junto ao fã do Atlético Madrid. O grupo de intervenção falou com esse adepto [dos colchoneros] e explicou-lhe as regras, perguntando-lhe se tinha tido problemas com algum adepto local", pode ler-se no comunicado."Este adepto, que apresentava sintomas compatíveis com alguém que estava sob o efeito de álcool, manifestou que não tinha havido qualquer problema, referindo apenas que alguns adeptos já o tinham repreendido anteriormente. Foi aí que esse adepto manifestou às forças de segurança a sua vontade em ver a partida de outro setor, numa zona superior àquela. Levantou-se - com o/a sua/seu acompanhante - para se deslocar e a segurança privada acompanhou-o. Em nenhum caso o adepto foi expulso ou agarrado à força", esclarece o Barcelona.Recorde-se que, com a vitória sobre o Atlético Madrid, o Barcelona consolidou a liderança da LaLiga, levando, a oito jornadas do fim, 11 pontos de vantagem para o Real Madrid.