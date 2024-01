Barcelona esclarece lesão de João Cancelo no joelho esquerdo

´



João Cancelo tiene una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad pic.twitter.com/6qcE3FzKL7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2024

O Barcelona revelou esta sexta-feira que João Cancelo sofreu "uma distensão do ligamento lateral do joelho esquerdo", sem revelar, todavia, o tempo de paragem.O português saiu aos 11 minutos do jogo de ontem com o Las Palmas, para o campeonato, com queixas na articulação. Os exames entretanto realizados revelam uma "distensão" que, segundo o jornal 'Sport', deve implicar uma ausência de três semanas.Cancelo deve falhar assim o encontro da Taça do Rei, com o Barbastro, bem como a Supertaça de Espanha, a disputar na Arábia Saudita, a meio do mês.