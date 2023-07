Barcelona faz contas à contratação de João Félix: operação pode avançar

João Félix revelou o desejo de jogar no Barcelona e, segundo o jornal 'As', o sonho do internacional português "parece estar mais perto do que nunca de se concretizar".O internacional português é um velho desejo de Joan Laporta, que esteve perto de o contratar no inverno de 2022. Conta o jornal de Madrid que Barcelona e Atlético chegaram a ter tudo praticamente acertado, mas depois os colchoneros voltaram atrás.O Barcelona já fez as contas e os números da operação, segundo relata o 'As', estão dentro das suas possibilidades económicas. O acordo seria um empréstimo, com opção de compra.Recorde-se que João Félix jogou a segunda metade da última época no Chelsea e que os blues, além do salário, pagaram uma taxa de empréstimo no valor de 11 milhões de euros.O avançado regressou esta pré-época ao Atlético Madrid, mas as divergências com o treinador Diego Simeone são por demais evidentes, pelo que a solução será uma nova saída.Félix mostrou o desejo de jogar no Barcelona, palavras que não foram bem acolhidas pelos colchoneros.O Benfica também avalia a possibilidade de receber o internacional português por empréstimo.