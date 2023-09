Barcelona faz contas ao que terá de pagar para ficar com Félix e Cancelo: os milhões em causa

Os desempenhos de João Félix e João Cancelo nos primeiros jogos que fizeram pelo Barcelona continuam a dar que falar na Catalunha e, segundo o 'Mundo Deportivo', o clube já tratou de averiguar quanto teria de gastar para garantir a contratação em definitivo dos dois jogadores, que se encontram emprestados até ao final da época pelo Atlético Madrid e pelo Manchester City, respetivamente.





Segundo o mesmo jornal, para assegurar Félix - que renovou com os colchoneros até 2029 antes da cedência, e tem uma cláusula de 350 milhões de euros - o Barcelona calcula que terá de gastar 80 milhões de euros. Uma verba bem abaixo dos 127 que o clube da capital espanhola pagou pelo jogador de 23 anos ao Benfica, em 2019.No caso de Cancelo, o Barça considera que conseguirá convencer os citizens a vender o passe por 25 milhões. O lateral, de 29 anos, tem contrato com o clube inglês até 2027, sem cláusula de rescisão, e é visto como o homem certo para ocupar um lugar no onze blaugrana que não tem um verdadeiro dono desde a saída de Dani Alves.A favor dos catalães, explica o mesmo jornal, poderá contar a vontade dos dois jogadores em continuarem na Catalunha depois do empréstimo.