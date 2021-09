Barcelona faz parceria com o Grupo Lego e lança versão do Camp Nou

A partir de agora vai passar a ser possível montar o Camp Nou em versão Lego. A iniciativa surge da parceria entre o Barcelona e o Grupo Lego, um "tributo ao icónico estádio que foi a casa de alguns dos melhores jogadores, equipas e adeptos que o desporto rei já conheceu", como se pode ler no comunicado da empresa.





O modelo é composto por 5509 peças e inclui o campo completo, as bancadas, o túnel de acesso ao balneário e até o autocarro da equipa. Para além disso, o marcador assinala um '5-0' em alusão a uma vitória recente do emblema da Catalunha - muitos acreditam tratar-se da goleada ao rival Real Madrid na época 2010/11 -, e nem o lema do Barça ('Més que un Club') nas bancadas do estádio foi esquecido. Há ainda outros pormenores a destacar, como a entrada VIP do anfiteatro e alguns autocolantes e bandeiras para decorar o estádio."Criar o Camp Nou em Lego foi um desafio muito interessante, desde trazer as bancadas à vida a imaginar os jogadores a entrar em campo pelo túnel. Quase dá para sentir a atmosfera dos jogos em casa", frisou Rok Zgalin Kobe, o designer responsável pelo modelo que já está à venda desde o início deste mês.