Barcelona faz ultimato a Dembelé: tem 15 dias para decidir se renova contrato

O Barcelona continua a tentar arrumar a casa. Depois da chegada do novo treinador, o clube catalão começa a preparar a próxima janela de transferências e a chegada de um extremo é prioridade para Xavi. No entanto poderá haver um jogador para essa posição a fazer o caminho inverso. Dembélé termina contrato com o Barcelona no final da presente temporada e, caso não renove contrato, é livre para negociar com outro clube a partir do dia 1 de janeiro. Por isso, os blaugrana querem saber qual é a intenção do jogador e impuseram uma data para conhecer essa decisão: 15 de dezembro. É essa a data limite, numa espécie de ultimato ao jogador e o seu agente.Dembélé, de 24 anos, não tem tido uma passagem perfeita por Espanha. Chegou ao clube em 2017 a troco de 135 milhões de euros, pagos ao Borussia Dortmund. Apesar do seu talento, o francês tem tido várias lesões de longa duração que não lhe permitiram ter a regularidade necessária para se assumir como indiscutível na equipa. Para além disso, Ousmane Dembélé conta ainda com algumas repreensões por parte do Barcelona devido a atrasos na chegada aos treinos.O emblema catalão gostaria de contar com o francês devido ao potencial que continuam a acreditar que tem com 24 anos. No entanto, as negociações para a renovação arrastam-se, muito por culpa das elevadas exigências do jogador e do seu agente, algo que tem deixado o processo sem qualquer avanço. Agora, com a tal data de 15 de dezembro como limite, o Barcelona aguarda por uma definição: se a resposta for negativa, então iniciar-se-á a busca por um sucessor.