Barcelona fechou acordo de patrocínio milionário e Camp Nou vai ter um novo nome

O Barcelona tem estado em negociações com várias empresas para decidir qual será o próximo grande patrocinador do clube e, ao que parece, o acordo já está fechado com o Spotify. Segundo a RAC 1, a plataforma de música vai pagar 280 milhões de euros para um acordo de três anos que inclui o patrocínio dos equipamentos de jogo e de treino das equipas masculina e feminina do clube. O acordo concede também à empresa de música os 'title rights' do estádio, passando o estádio do Barcelona a chamar-se 'Camp Nou Spotify'.O entendimento entre as duas partes era algo esperado pela direção do clube como uma forma de receber algum dinheiro para combater os problemas de tesouraria que foram herdados da direção anterior. Os responsáveis do Spotify foram vistos nos camarotes do estádio e o anúncio oficial deve ser feito nas próximas semanas.