Barcelona 'forçado' a retirar opção de compra do contrato de Cancelo

O Barcelona terá acedido retirar a cláusula de opção de compra no contrato de empréstimo de João Cancelo, por parte do Manchester City, de modo a conseguir a aprovação do Fair Play Financeiro e assim 'encaixar' o português nos limites da massa salarial dos blaugrana. A notícia é avançada por Fabrizio Romano.O internacional português está em Lisboa, à espera de luz verde para viajar para a Catalunha. O Barça faz de tudo para resolver os problemas financeiros a tempo do fecho do mercado, pois corre o risco de não poder inscrever os reforços na LaLiga.Segundo contava ontem o portal 'The Athletic', o presidente Joan Laporta e o tesoureiro Ferran Olive preparam-se para assinar uma garantia bancária (correndo riscos ao nível pessoal) de modo a que o clube possa encaixar já 20 milhões de euros.