Barcelona garante talento turco de 17 anos

À semelhança do que sucedeu em Portugal, em Espanha o mercado de transferências encerrou no passado dia 31, o que não significa que clubes como o Barcelona não tenham dado sequência a alguns dos dossiês de mercado que se encontravam abertos nessa data. Não surpreende, pois, que várias semanas depois da data limite, o emblema catalão venha anunciar a contratação do promissor Emre Demir, médio-ofensivo turco de apenas 17 anos, que atuava no Kayserispor. Dono de um pé esquerdo que impõe respeito, Demir vai permanecer na Liga turca até final da temporada, devendo viajar na próxima época para a Catalunha, para atuar na equipa B blaugrana.





O Barcelona vai pagar 2 milhões de euros pelo passe do jovem futebolista, que assina contrato até 2027, e ficará protegido por uma cláusula de rescisão de 400 milhões. Apesar da tenra idade, Demir contabiliza já três temporadas no escalão principal da Turquia - estreou-se com 15 anos-, tendo, nas épocas anteriores, realizado 31 jogos, marcado 3 golos e feito uma assistência.Esta época, possivelmente para acautelar a venda milionária para Espanha, o médio que utiliza habitualmente a camisola 14 não participou ainda em qualquer encontro de carácter oficial.O Barcelona oficializou a contratação através de um comunicado no site oficial, no qual é possível ler: "Nascido a 15 de janeiro de 2004, em Mersin (Turquia), Emre Demir é um médio-ofensivo com um pé esquerdo muito habilidoso, que ocupa a posição interior ofensiva e consegue adaptar-se a zonas de ataque mais avançadas. Apesar de ser um craque, ele também oferece sacrifícios defensivos quando necessário. Com 1,75m de altura, Demir sabe aproveitar o baixo centro de gravidade para explorar suas virtudes técnicas nos metros finais das ações ofensivas".