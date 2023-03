Barcelona 'inventa' cláusula fairplay para convencer Gündogan e Iñigo Martínez

Ainda numa delicada situação financeira, que deixa a direção sem garantias de que poderá efetivamente investir no mercado de verão, o Barcelona terá desenhado uma fórmula peculiar para tentar convencer Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez, dois dos seus principais alvos do clube, a assinarem contrato para a próxima época.Em causa está a chamada 'cláusula fairplay', que segundo o Jijantes passa por colocar no contrato de ambos uma alínea na qual os dois jogadores concordariam em ser emprestados a outro clube caso o Barça não os possa inscrever - mantendo o mesmo salário. De acordo com a imprensa espanhola, esta possibilidade levanta algumas dúvidas do ponto de vista legal e será alvo de um escrutínio apertado por parte da Liga, nomeadamente pela promessa de que o salário seria pago em pleno.Ao que parece, Iñigo Martínez não tem problemas em aceitar esta cláusula, ao passo que Ilkay Gündogan não está muito inclinado a aceitá-la. Ambos os jogadores, refira-se, estão em final de contrato com os respetivos clubes (Athletic Bilbao e Man. City), pelo que chegariam ao clube da Catalunha sem envolver quanto valor de transferência. O pior são mesmo os salários...