Barcelona nas mãos de Jorge Mendes: Cancelo, João Félix e Ansu Fati são dossiês para fechar

A pouco mais de 24 horas do final do mercado de transferências de verão, o Barcelona continua a mexer-se com o intuito de concluir alguns dos seus principais dossiês, com Jorge Mendes a ter uma importância muito grande neste 'sprint' final dos catalães para fechar o plantel principal da equipa para 2023/24, como dá conta esta quarta-feira a edição online do jornal espanhol 'Sport'.

O superagente português está a negociar o empréstimo de João Cancelo, lateral-direito do Manchester City e um dos pedidos de Xavi Hernández para reforçar a defesa blaugrana. O processo está em fase avançada, já perto da sua conclusão, com o internacional português à espera, em Portugal, de uma chamada do Barcelona para seguir viagem rumo à Catalunha para oficializar a transferência.

O outro dossiê que Jorge Mendes tem em mãos para resolver é a possível saída de Ansu Fati, guineense que pertence à carteira de jogadores representados pelo empresário. O jovem avançado naturalizado espanhol é o camisola 10 do Barcelona, mas nem o estatuto de craque assumido faz com que tenha como certa a presença no plantel principal, como se tem visto neste início de temporada. Apesar da pouca utilização, o futebolista de 20 anos segue na lista de vários clubes europeus, como o Chelsea ou Tottenham. Quem está atento a esta possível saída é João Félix. O craque português do Atlético Madrid, que procura um novo clube para prosseguir carreira, já assumiu a sua preferência pelo Barcelona e, de acordo com a imprensa espanhola, espera que a possível transferência de Ansu Fati lhe possa abrir as portas de Camp Nou.