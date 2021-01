Barcelona nega responsabilidade na divulgação do contrato de Messi

Espanha 'abalou' após a revelação de todos os detalhes do contrato de Leo Messi com o Barcelona e o clube catalão viu-se mesmo forçado a vir a público esclarecer toda a situação. Se por um lado garante que não teve nada a ver com a divulgação daquele documento, o Barça expressa todo o seu apoio ao jogador argentino e assegura que irá tomar ações legais para esclarecer toda a situação.





No seu comunicado, o Barcelona "lamenta a publicação de um documento privado, que conta com o princípio da confidencialidade de ambas as partes" e garante "não ter qualquer responsabilidade na sua publicação". Por outro lado, os catalães asseguram ainda que irão "tomar as apropriadas ações legais contra o 'El Mundo' por todo o dano que possa ter causado por esta publicação".A finalizar, o "Barcelona expressa o seu absoluto apoio a Lionel Messi, especialmente perante qualquer tentativa de prejudicar a sua imagem e a sua relação com a entidade na qual trabalha e onde se tornou no mesmo jogador do Mundo e da história".