Barcelona oficializa saída de Ivan Rakitic para o Sevilha

Barcelona e Sevilha oficializaram esta terça-feira a saída de Ivan Rakitic dos catalães para os andaluzes. O Sevilha informou que o médio croata assinou até 2024 neste regresso ao clube seis anos depois.





O Barcelona deixou uma nota no site oficial, agradecendo ao futebolista todo o empenho e dedicação ao serviço dos blaugrana. Nas 6 temporadas ao serviço do Barcelona, Rakitic conquistou quatro campeonatos, quatro Taças do Rei, duas Supertaças, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.