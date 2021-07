Barcelona oficializa saída de Junior Firpo para o Leeds

O Barcelona oficializou esta terça-feira a transferência definitiva de Junior Firpo para o Leeds por 15 milhões de euros. O clube catalão vai continuar com 20% do passe do lateral-esquerdo em caso de futuras venda. O Betis vai ainda receber 15% da transferência de Junior, o que equivale a cerca de 2,25 milhões de euros.





?? #LUFC is delighted to announce the signing of Junior Firpo from Barcelona — Leeds United (@LUFC) July 6, 2021

O novo número 3 do Leeds assinou por quatro épocas com o clube inglês. Em duas épocas no Barcelona, Junior Firpo jogou em 41 jogos, tendo marcado dois golos."O clube gostaria de publicamente agradecer ao Junior Firpo pelo seu empenho e dedicação, desejando-lhe o melhor para o futuro", pode se ler no site do clube blaugrana.