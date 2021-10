Barcelona oficializa Sergi Barjuan como treinador interino

O Barcelona oficializou que a equipa fica para já a Sergi Barjuan, que assume o cargo de treinador interino, sucedendo a Ronald Koeman despedido quarta-feira depois da derrota por 1-0 com o Rayo Vallecano.





Sergi Barjuan, nuevo entrenador interino del FC Barcelona



Joan Laporta vai apresentar Sergi Barjuan esta tarde ao plantel antes do treino. Sexta-feira, o técnico dará a primeira conferência de imprensa, de antevisão do Barcelona-Alavés, na qual também estará presente o presidente do clube da Catalunha.