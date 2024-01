Barcelona olha para Bergvall, um dos jogadores mais promissores do Djurgardens IF

Lucas Erik Holger Bergvall tem 17 anos e é um dos jogadores mais promissores dos suecos do Djurgardens IF. Atinge a maioridade em fevereiro e é visto como um médio que encaixa na perfeição naquilo que o treinador Xavi quer para o miolo do Barcelona. Contudo, como em muitos outros rumores de transferências relacionados com o clube catalão, não existe neste momento verba suficiente nos cofres do Barça para avançar com a negociação. A direção do clube sueco quer 15 milhões de euros pelo talentoso médio, já rejeitou uma proposta de 5 milhões feita pela Udinese e promete não baixar a fasquia pelos catalães, que terão de se virar para outras latitudes.

Ainda na atualidade do clube catalão, destaque para as palavras sinceras (e agridoces) do médio holandês Frenkie de Jong: "Estou no clube com que sempre sonhei. Temos um plantel recheado de talento mas não temos sido consistentes. Não sei os motivos exatos que levam a que isto aconteça, mas a verdade é que temos de melhorar."