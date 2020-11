Barcelona pagou mais 5 milhões de euros ao Borussia Dortmund por Dembélé

O Barcelona pagou recentemente mais cinco milhões de euros ao Borussia Dortmund por Ousmane Dembélé. Segundo avança a publicação germânica 'Kicker’, a formação catalã já saldou o pagamento de uma das variáveis do contrato do jovem futebolista de 23 anos, que em agosto de 2017, depois de Neymar ter rumado ao PSG, assinou pelo Barça. Na altura ficou acordado que a transferência do extremo francês seria por 105 milhões de euros fixos, mais 40 milhões em variáveis.





De acordo com a publicação germânica, um das variáveis está relacionada com o número de jogos que Dembélé participa: 5 milhões a mais para o clube alemão a cada 25 jogos disputados pelo ala francês como jogador do Barça, até 100 jogos.Devido às inúmeras lesões que têm afetado o futebolista desde que se mudou para Barcelona, em três temporadas, Dembélé soma apenas 83 jogos: 57 jogos no campeonato, 18 na Liga dos Campeões, 7 na Taça do Rei e um na Supertaça espanhola.