Barcelona pede demissão do presidente da LaLiga: «Tentou incriminar o clube com provas falsas»

O Barcelona pediu, esta segunda-feira, a demissão de Javier Tebas, horas depois do 'La Vanguardia' ter revelado que o presidente da LaLiga forneceu provas falsas ao Ministério Público relativamente ao 'Caso Negreira' "A notícia que o 'La Vanguardia' publica hoje é tão grave que deveria alertar todos os clubes da LaLiga para as práticas que não se enquadram nas funções que são atribuídas ao presidente da LaLiga. Por esta razão, a de desempenhar funções que não lhe competem, embora também por dignidade e respeito pela presidência da LaLiga, o Sr. Tebas deveria renunciar ao cargo", pode ler-se em comunicado oficial dos catalães.Numa altura em que o Barcelona está a ser investigado na sequência do 'Caso Negreira' por uma "potencial violação de regulamentos", o clube expressa ainda a sua "raiva, indignação e cansaço"."Perante a gravidade da informação que apareceu hoje, segunda-feira, no La Vanguardia, na qual se diz que o presidente da LaLiga, Javier Tebas, apresentou falsas provas perante o Ministério Público para incriminar o nosso clube, o Barcelona deseja expressar sua profunda raiva, indignação e cansaço.Por isso, exigimos com urgência que o presidente da LaLiga apareça publicamente para dar explicações.O Barcelona, como tem vindo a dizer o presidente Joan Laporta nas últimas semanas, sente-se vítima de um linchamento mediático por factos que nunca aconteceram: o Barça nunca comprou árbitros.Um punhado de meios de comunicação e comentadores participaram neste assédio com mais ou menos más intenções, abrindo fogo contra o nosso clube, com contribuições do seu presidente que só foram numa direção: tentar condenar-nos perante a opinião pública antes dos factos serem julgados.Não é a primeira vez que o presidente da LaLiga usa toda a sua maquinaria dos meios de comunicação para dinamitar o Barcelona, mas, além do seu discurso habitual, nunca poderíamos imaginar que ele tentaria incriminar o clube com provas falsas.A notícia hoje publicada pelo La Vanguardia é de tal gravidade que deve alertar todos os clubes da LaLiga para as práticas que não se enquadram nas funções que são atribuídas ao presidente da LaLiga.Por esta razão, a de desempenhar funções que não lhe competem, embora também por dignidade e respeito pela presidência da LaLiga, o Sr. Tebas deveria renunciar ao cargo. No entanto, cientes da sua obsessão em perseguir o Barcelona, e demonstrando constantemente a sua aversão e manifesta antipatia pelo nosso clube, entendemos que o atual presidente da LaLiga persistirá na sua liderança e a continuar a prejudicar o nosso clube".