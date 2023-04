Barcelona pede silêncio à FIFA e à UEFA sobre o 'Caso Negreira'

O presidente do Barcelona Joan Laporta enviou uma carta à FIFA e à UEFA, onde pede silêncio sobre o 'Caso Negreira' enquanto decorre o processo nos tribunais. No texto revelado pela rádio Catalunya, Laporta pede aos organismos que "não se juntem à execução pública que o Barcelona está a sofrer" e se "abstenham de fazer declarações". Recorde-se que Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, presidentes de FIFA e UEFA respetivamente, já vieram a público mostrar reservas sobre o caso.

Carvalhal tenta manter série

Hoje regressa a Liga, com o Celta de Carlos Carvalhal a visitar o Sevilha em busca do 7.º jogo seguido sem perder. "As vitórias dão motivação. O Sevilha mudou de treinador e está com uma dinâmica diferente. Vai ser difícil, mas já saímos bem de desafios semelhantes", lançou o técnico português, que segue no 10.º lugar.