Barcelona pondera avançar para a compra de Félix e Cancelo já em janeiro

O jornal 'Mundo Deportivo' dá conta na sua edição desta sexta-feira que o Barcelona já terá decidido avançar em janeiro para as contratações em definitivo de João Cancelo e João Félix. A ideia tem sido trabalhada nos bastidores pelos catalães e as últimas indicações apontam para que essa investida irá mesmo suceder, já que ambos são habituais titulares para Xavi e vistos como peças fundamentais para o futuro do clube.O grande problema é o de sempre nos últimos tempos do Barcelona: o dinheiro. Segundo o 'Mundo Deportivo', os catalães estão dispostos a investir um total de 55 milhões de euros na dupla, pagando 40M€ ao Atlético Madrid por Félix e 15M€ por Cancelo ao Man. City. Um valor bem distante daquilo que é exigido pelos dois clubes, especialmente os colchoneros, que estão a avaliar o avançado em 80M€ (o dobro, portanto). Para tentar contornar esta diferença, o Barcelona estará disposto a incluir alguns jogadores no negócio, de forma a tornar a operação mais barata. Já quanto a Cancelo, o City pede 'apenas' 25 milhões, um valor que poderá ser negociado de forma menos difícil. Mas tudo dependerá da vontade dos ingleses.Note-se que João Félix tem contrato com o At. Madrid até 2029, renovado precisamente antes da cedência ao Barcelona, ao passo que Cancelo está vinculado ao Man. City até 2027.