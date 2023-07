Barcelona pondera avançar por João Félix: tudo depende do futuro de Dembélé

João Félix pode estar mais perto de concretizar um dos seus sonhos. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o avançado internacional português é uma das possibilidades que o Barcelona tem em lista para poder ocupar o lugar de Ousmane Dembélé na equipa, isto caso o extremo francês acerte uma transferência para o PSG.

A mesma fonte acrescenta um bom acordo económico será fundamental para o Barcelona avançar com este dossiê, que neste momento está em suspenso aguardando um desfecho quanto ao futuro de Ousmane Dembélé. Ainda assim, em cima da mesa está um possível empréstimo de João Félix até ao final da temporada, com os catalães a ficarem a possibilidade de exercerem a opção de compra do passe do jogador formado no Benfica.

Recorde-se que os encarnados ainda sonham com a possibilidade de poder colocar o jovem avançado às ordens de Roger Schmidt para a nova temporada e têm, inclusive, mantido contactos constantes com o jogador que na última época esteve cedido pelos colchoneros ao Chelsea.

Pelos blues, João Félix apontou quatro golos em 20 partidas realizadas.