Barcelona prepara megaoperação financeira para arrecadar 200 milhões

O Barcelona está a trabalhar a toda a velocidade numa fórmula lhe permitirá encerrar o exercício financeiro de 2021/22 sem quaisquer perdas, escreve a 'Marca'. Joan Laporta e Eduard Romeu, presidente e diretor desportivo do clube catalão, respetivamente, estão a negociar com vários fundos de investimento a antecipação da transferência de 10% dos direitos televisivos durante um período de 25 anos, de forma a aliviar a pressão do ‘fair play’ financeiro da UEFA sobre o clube.De acordo com a mesma publicação, a oferta apresentada está a ser negociada em paralelo com estes fundos, o que significaria cerca de 200 milhões de euros a entrarem no clube, permitindo, assim, fechar o balanço com um pequeno lucro.Inicialmente, a proposta previa um máximo de cedência de 25% dos direitos, o que faria com que 'entrassem' 500 milhões de euros, mas o Barcelona optou pelos 10% que trazem aos cofres catalães 16,6 milhões de euros por ano. É crucial que o clube dê luz verde a esta operação o mais cedo possível para que o negócio tenha impacto positivo nas contas dos culés, uma vez que o prazo termina dentro de uma semana. Embora a direção esteja confiante de que o acordo será concretizado, se não o fizer, o clube terá de procurar outra fórmula de financiamento para equilibrar as contas.