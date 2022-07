Barcelona prepara-se para receber 400 milhões de euros: saiba qual a origem do dinheiro

O Barcelona está mais perto de dar um verdadeiro pontapé na crise financeira que 'assombra' o clube depois de esta quinta-feira ter fechado um acordo com a empresa 'Sixth Street'.

De acordo com o jornal espanhol 'Marca', esta entidade assinou um contrato que lhe permitirá ter 15 por cento dos direitos televisivos do clube nos próximos 25 anos. Este vínculo colocará uma tranche de 400 milhões de euros, "de forma instantânea", nos cofres do Barcelona.

De notar que, a estes valores, somam-se os 200 milhões de euros que a 'Sixth Street' já havia avançado este ano por 10% dos direitos televisivos dos culé. Com isto, a empresa privada fica com um total de 25% dos direitos televisivos do Barcelona nos próximos 25 anos.

Um pouco mais sobre a 'Sixth Street'

A 'Sixth Street' é uma empresa privada de investimentos que possui, neste momento, cerca de 60 mil milhões de dólares (cerca de 58,8 mil milhões de euros) em ativos sob gestão. No verão de 2016, co-liderou um investimento em consórcio de mil milhões de euros na 'Spotify', empresa de streaming de música, podcast e vídeo que hoje é um dos principais patrocinadores do Barcelona - como é possível ver-se pelo nome do estádio 'Spotify Camp Nou' e pelas camisolas do clube nesta época desportiva.

Mais recentemente, em junho de 2021, a 'Sixth Street' adquiriu 20% das ações dos San Antonio Spurs (NBA), num investimento conjunto com o multimilionário norte-americano Michael Dell.

Críticas de Nagelsmann

Pouco depois de ver o seu goleador principal, Robert Lewandowski, partir para o Barcelona por uma verba a rondar os 60 milhões de euros, Julian Nagelsmann insurgiu-se contra o clube espanhol e a forma como tem atuado neste mercado de transferências. "O Barcelona é o único clube que não tem dinheiro, mas depois compra todos os jogadores que quer. Não sei como o fazem. É meio estranho e louco", disse o técnico alemão, na terça-feira, em declarações citadas pelo jornal 'Bild'.