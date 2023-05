Barcelona pretende renegociar contrato de Frenkie de Jong

Depois de ter estado perto de abandonar o Barcelona no verão de 2022, Frenkie de Jong pode ver agora o ordenado reduzido. O clube catalão pretende renegociar o contrato do jogador holandês, medida inserida na intenção de diminuir a folha de pagamentos salariais da equipa.No verão de 2022,. Os blaugranas pretendiam, por razões económicas, transferir o médio de 25 anos para o Manchester United, contudo, o jogador não se mostrou disposto a uma mudança para Inglaterra. O clube inglês acabou por contratar Casemiro ao Real Madrid.Esta temporada, De Jong tem sido um dos melhores jogadores às ordens de Xavi Hernández. Ainda assim, segundo o Mundo Deportivo, o clube da Catalunha deseja negociar uma redução salarial com o atleta contratado ao Ajax em 2019.O Barcelona paga 182 milhões de euros anualmente aos jogadores, sendo que Robert Lewandowski (18 milhões de euros), Frenkie de Jong (14 milhões de euros) e Ousmane Dembélé (12 milhões de euros) estão no pódio dos mais bem pagos.