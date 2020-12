Barcelona quer livrar-se de Coutinho para evitar pagar cláusula milionária ao Liverpool

Philippe Coutinho pode deixar o Barcelona já neste mercado de inverno, apesar de Ronald Koeman contar com o médio criativo brasileiro. Além de ser um dos craques mais valiosos do plantel, pelo que a saída significará um encaixe financeiro significativo nos cofres do clube, a continuidade do jogador de 28 anos poderá trazer mais problemas de tesouraria ao Barça.

De acordo com o 'Sport', se o internacional canarinho realizar mais 10 jogos oficiais pelo Barcelona, o clube terá de pagar 20 milhões de euros ao Liverpool. Isto porque quando foi contratado ao clube inglês, em janeiro de 2018, ficou acordado o pagamento de um valor extra caso atingisse os 100 jogos com a camisola do Barça.





Ora, nesta altura, Coutinho já soma 90 jogos e só ainda não atingiu os 100 porque, recorde-se, na pretérita temporada esteve cedido ao Bayern Munique. Apesar de estar avaliado em 60 milhões de euros pelo 'Transfermarkt', o Barcelona deverá estar disposto a negociar o jogador bem abaixo desse valor.