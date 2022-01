Barcelona quer 'despachar' Dembélé e já bateu à porta de dois clubes da Premier League

Os dias de Ousmane Dembélé no Barcelona parecem estar a chegar ao fim. O 'Sport' avança que o extremo francês tem uma proposta de renovação em cima da mesa, mas que as exigências salariais, assim como a demora nas conversações entre o clube espanhol e o empresário do jogador, podem levar os blaugrana a procurar outra solução para não perderem o gaulês a custo zero no verão de 2022, altura em que o seu contrato termina.Segundo a mesma fonte, os catalães já ofereceram Dembélé a dois emblemas da Premier League - Newcastle e Manchester United. Ambas as equipas já mostraram interesse na contratação do francês, e o próprio já terá revelado ter "vontade de jogar no campeonato inglês".Recorde-se que Dembélé se transferiu do Borussia Dortmund para o Barcelona em 2017 por um valor a rondar os 140 milhões de euros, mas graças a várias lesões (e outras tantas polémicas...) nunca se conseguiu afirmar na equipa principal dos catalães.