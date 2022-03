Barcelona quer ficar com Adama Traoré e sugere 'troca' com português

As exibições de Adama Traoré já terão convencido os responsáveis do Barcelona a adquirir o jogador a título definitivo ao Wolverhampton, segundo o 'Mundo Deportivo'. O internacional espanhol está emprestado pela equipa de Bruno Lage aos catalães - pelos quais já fez quatro assistências em sete jogos - até final da presente época, mas o clube espanhol tem opção de compra na ordem dos 33 milhões de euros.De forma a fazer baixar esse valor, a direção liderada por Joan Laporta irá propor a troca com Francisco Trincão, de acordo com a mesma fonte. O internacional português, de 22 anos, está cedido ao Wolverhampton até final da temporada, com opção de compra de 30 milhões de euros. Uma diferença de 3 milhões de euros que iria permitir ao Barcelona pagar menos para adquirir o passe de Traoré.