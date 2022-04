Barcelona quer Rúben Neves e imprensa catalã diz que Jorge Mendes está a abrir caminho

O jornal catalão 'Sport' avança esta terça-feira que Jorge Mendes trabalha no sentido de colocar Rúben Neves no Barcelona. O médio português gera pleno consenso na direção desportiva e entre os técnicos dos blaugrana, que contam com o empresário para tornar a transferência do jogador do Wolverhampton para a Catalunha uma realidade este verão, mesmo que seja por empréstimo.Jorge Mendes teve um papel essencial na cedência de Adama Traoré por parte dos wolves aos catalães e o Barcelona acredita que o influente agente pode agora abrir caminho à chegada de Rúben Neves.Neves tem dado nas vistas na Premier League, mas o Wolverhampton conhece bem o valor do futebolista e não vai abrir mão dele a preço de saldo. Até porque não faltam interessados no português...A esperança do Barcelona passa por convencer o clube inglês a envolver outros jogadores no negócio. O 'Sport' acrescenta que o Wolverhamton está interessado em futebolistas dos blaugrana que não estão a ter muitos minutos de utilização com Xavi e essa pode ser a chave do sucesso.Ao que parece já houve negociações nos últimos dias. O mesmo jornal avança que o jogador está entusiasmado com a possibilidade de jogar no Barcelona, mesmo que seja por empréstimo.