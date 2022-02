Barcelona recusa milhões de empresas de criptomoedas: «Pouco ético»

O Barcelona procura um patrocínio para a parte da frente das camisolas da equipa principal, mas os blaugrana recusaram várias propostas de empresas de criptomoedas, por não se sentirem confortáveis com um dos negócios da moda, segundo escreve em Espanha o jornal 'Marca'. As ofertas terão sido inclusivamente superiores à que o clube está a negociar com a Spotify."É um setor especulativo, de risco, muito variável e pouco ético", conta uma fonte do clube ao diário de Madrid.No verão a direção de Joan Laporta terá recusado uma proposta de 70 milhões de euros fixos de uma destas empresas, mais uma bonificação de 20 por cento, que ficaria dependente dos resultados da equipa.A oferta seduziu alguns departamentos do clube, mas 'esbarrou' no comercial e na direção. E a reação foi a mesma relativamente às propostas que chegaram nos meses seguintes. O Barcelona quer um patrocinador que esteja de acordo com os valores do clube.A negociação com a Spotify está na última fase e o acordo final pode levar para os cofres dos blaugrana entre 70 a 75 milhões de euros, contando com variáveis decorrentes do rendimento desportivo.