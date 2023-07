Barcelona rejeita contratação de Neymar: as razões por que Xavi não quer o brasileiro

O jornal catalão 'Mundo Deportivo' revela esta segunda-feira que os empresários de Neymar ofereceram o jogador ao Barcelona, mas o clube que vendeu o brasileiro ao PSG em 2017 por 222 milhões de euros não se mostrou interessado no negócio.Segundo aquela publicação, os responsáveis blaugrana consideraram que financeiramente a contratação de Neymar seria inviável, além de anteciparem que ao nível de balneário a presença do brasileiro também poderia ser um problema.Ao verem que Messi não ia voltar a Camp Nou, os representantes de Neymar tentaram colocar 'Ney' no Barcelona, uma hipótese que entusiasmava o jogador. A proposta chegou a Xavi, que a declinou.O atual treinador do Barça chegou a jogar com Neymar, mas considera que a chegada do brasileiro ao balneário culé poderia ser prejudicial a um grupo que está muito unido e que prima pelo bom ambiente.Além disso, o Barcelona também não esquece que, depois de chegar a Paris, Neymar travou algumas batalhas judiciais com os blaugrana, alegando valores em dívida relativos a um prémio de assinatura.