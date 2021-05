Barcelona segura jovem de 19 anos com cláusula de 500 milhões

Nico González, jovem médio defensivo de 19 anos, que joga na equipa B do Barcelona, renovou contrato com os blaugrana até 2024.





? ÚLTIMA HORA ?



El jugador Nico González ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para la renovación de su contrato que lo vinculará con el Club hasta el 30 de junio de 2024. La cláusula de rescisión será de 500 millones de euros pic.twitter.com/sHvlIViibr — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) May 12, 2021

Mas o que mais impressiona no prolongamento do vínculo é a cláusula de rescisão. Quem quiser levar González do Barcelona nos próximos anos vai ter de pagar... 500 milhões de euros!Filho de Fran González, antigo médio do Deportivo da Corunha, Nico tem estado em destaque na equipa B e Ronald Koeman conhece o seu valor, isto embora não o tenha ainda chamado para treinar com a equipa principal.