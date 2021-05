Barcelona sem dinheiro para despedir Ronald Koeman

O Barcelona vive atualmente um dos piores momentos financeiros do clube e esse é um fator que terá muito peso no planeamento da nova temporada desportiva, que poderá contar com muitos reforços contratados a custo zero.

Contudo, uma das mudanças que os blaugrana queriam fazer para o próximo ano poderá ter de ser adiada. A saída de Ronald Koeman sempre foi um cenário possível - e que ultimamente tem ganho força nos meios de comunicação espanhóis -, mas poderá não ter pernas para andar, tudo porque um despedimento do técnico holandês poderia custar mais de 12 milhões de euros aos cofres do Barcelona.

Recorde-se que o emblema espanhol ainda deve quatro milhões de euros a Quique Sétien, treinador espanhol que foi despedido após a goleada por 2-8, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões 2019/20, frente ao Bayern Munique, em Lisboa.