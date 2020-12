Barcelona sem salários em janeiro e novas contratações só com vendas

Os jogadores do Barcelona não irão cobrar salário no próximo mês de janeiro. Este é o acordo a que chegou a Comissão de Gestão do clube na negociação salarial com funcionários e colaboradores.





A informação foi revelada por Carles Tusquets, presidente da Comissão de Gestão do Barcelona, aos microfones da RAC-1, esta quinta-feira, sublinhando que a situação financeira do clube é "péssima" e "preocupante".Além disso, Tusquets confirmou ainda uma reunião com o treinador Ronald Koeman e o secretário técnico, Ramon Planes, na passada segunda-feira, em que ficou bem definido que novos jogadores só chegarão se houver vendas.Sobre a 'bomba' largada por Neymar após o Manchester United-Barcelona - afirmando que pretende jogar ao lado de Messi já na próxima época - Tusquets falou sem rodeios: "Se vier grátis, talvez se possa conversar. Ou então o presidente faz um milagre ou se vender [jogadores] e todo o dinheiro vá para essa operação...".Também Messi foi tema: "Economicamente falando, tinha sido desejável vender Messi no verão. Pelo que recebíamos e pelo que poupávamos".