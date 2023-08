Barcelona só avança para João Félix se vender avançado: Jorge Mendes esperado na Catalunha por estes dias

O Barcelona analisa as opções para garantir a contratação de João Félix, mas não fez qualquer movimento nesse sentido até ao momento. Segundo o jornal 'Sport', o clube catalão já sabe em que condições o português pode chegar a Camp Nou - empréstimo com opção de compra -, mas só avançará para a operação com o Atlético Madrid se nos últimos dias de mercado conseguir vender Clément Lenglet e, sobretudo, um avançado.O clube vê a contratação de Félix como uma oportunidade de mercado. O avançado pode dar mais opções no último passe e, embora Xavi preferisse outras opções, há condições para dar seguimento à contratação. O jogador quer vestir a camisola blaugrana e, de acordo com o 'Sport', está até disposto a baixar o salário.O Barcelona, que está em permanente contacto com Jorge Mendes - também é o empresário de João Cancelo -, não tem pressa. O clube deixou claro ao agente que neste momento tem muitos avançados, bem como limitações ao nível salarial, pelo que a chegada de João Félix terá de ser muito bem pensada.Na porta de saída poderá estar Ansu Fati, também agenciado por Jorge Mendes. O Barcelona prefere, segundo o 'Sport', que seja ele a sair, em vez de Abde Ezzalzouli (pretendido pelo Bayer Leverkusen), mas o clube não vai forçar a situação.O empresário é esperado em Barcelona ainda esta semana, para resolver todas estas questões.