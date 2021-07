Barcelona tenta reduzir salário de quatro 'vacas sagradas'

Depois do acordo com Leo Messi para a renovação de contrato com um corte substancial no vencimento, o Barcelona prepara-se agora para iniciar negociações com mais quatro jogadores vistos como 'vacas sagradas' no plantel para tentar também baixar os salários. Segundo o 'Sport', o diretor desportivo Mateo Alemany já se reuniu com os empresários de Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gerard Piqué e Jordi Alba e a sensação vivida na Catalunha é que as negociações chegarão a bom porto.





Vistos como elementos imprescindíveis, os quatro jogadores referidos foram inicialmente abordados para aceitar um corte salarial de 40%, algo que todos recusaram. O Barcelona voltaria posteriormente à carga, agora para propor uma prolongação do contrato com o consequente corte salarial. Na prática, os jogadores vão receber o mesmo na totalidade do vínculo, mas o mesmo será ao longo de mais anos. E essa fórmula, mesmo que acabe sempre por ser um corte salarial, acaba por agradar mais aos futebolistas do que um corte puro e duro.Por outro lado, Alemany terá do seu lado também o trunfo Leo Messi, especialmente por conta do exemplo dado pelo argentino, mas também pela forma de renovação: ao invés dos dois anos de contrato que inicialmente tinha previsto, La Pulga renovou por cinco, algo que agora se pode repetir quanto a este quarteto.