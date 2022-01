Barcelona tentou incluir cláusula para devolução de Ferrán Torres

A situação financeira no Barcelona está de tal forma delicada que, diz-se na Catalunha, o clube tentou incluir uma cláusula de devolução de Ferrán Torres ao Manchester City caso não fosse conseguida a inscrição na Liga até final do período de registos de inverno. A informação foi adiantada pelo programa 'Que T'Hi Jugues', da Cadena SER Catalunya, que dá conta de que este terá mesmo sido o motivo para o atraso na oficialização do acordo entre as duas partes para uma transferência que se fez por 55 milhões de euros.Ao que parece, apesar da tentativa de inclusão desta cláusula, o negócio ficou fechado sem a mesma, já que os citizens não se terão mostrado dispostos a tal e o próprio Barcelona percebeu que, apesar dos problemas, seria capaz de abrir espaço na folha salarial para inscrever o jovem dianteiro de 21 anos. Outro motivo para o atraso na oficialização, refira-se, foi ainda uma dívida de 1,5 milhões de uros que o Barça tinha com o City por causa de Denis Suárez.Com o negócio anunciado e fechado, o Barcelona segue por agora numa corrida contra o tempo para abrir o tal espaço na sua folha salarial, tentando 'despachar' jogadores com vencimentos elevados que não contam para Xavi, tais como Philippe Coutinho ou Samuel Umtiti.