Barcelona terá de vender para ter Lewandowski

Lewandowski continua a ser o principal alvo do Barcelona para o verão e o polaco até já confirmou que não quer continuar no Bayern. Porém, a difícil situação financeira do clube catalão é um entrave, como referiu ontem o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas: “O Barça conhece as normas de controlo económico. [Para comprar] Têm de vender ativos... ‘encher a dispensa’, como fez o Real Madrid. Neste momento não podem contratar Lewandowski.” Em resposta, o presidente dos culés, Joan Laporta pediu mais discrição a Tebas: “O papel dele é zelar pelos clubes. Quando faz este tipo de declarações está a prejudicar os interesses do Barcelona.”





: V.B.